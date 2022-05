Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (24.05.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unverändert mit "speculative buy" ein.Biofrontera habe die Einnahmen im ersten Quartal 2022 um 20 Prozent auf 6,6 Mio. Euro gesteigert, obwohl der US-Umsatz mit Ameluz im Rahmen der abgeschlossenen Lizenzvereinbarung mit Biofrontera Inc. - im Gegensatz zum Vorjahr - jetzt nur noch hälftig in die Erlösentwicklung eingegangen sei. Da die AG durch die Entkonsolidierung der US-Gesellschaft zugleich von einem großen Kostenblock entlastet worden sei, hätten sich im Zeitraum von Januar bis März sowohl das EBITDA - von -3,2 auf +1,3 Mio. Euro - als auch das EBIT - von -4,0 auf +1,1 Mio. Euro - stark verbessert. Trotz eingeplanter Kostensteigerungen im Jahresverlauf bestehe damit für die Gesellschaft eine gute Basis, die Jahresprognose des Managements, die einen Umsatz von 24 bis 27 Mio. Euro, ein in etwa ausgeglichenes EBITDA und einen EBIT-Fehlbetrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich vorsehe, zu erreichen, oder sogar, insbesondere beim Ergebnis, zu übertreffen.Das Nettoergebnis könnte allerdings in Abhängigkeit von der Börsenkursentwicklung der US-Gesellschaft deutlich negativ ausfallen. Nach einem sehr hohen Entkonsolidierungserfolg im Jahresabschluss 2021 sei der Bewertungsansatz im ersten Quartal nach Kursabschlägen an der Börse um 29 Mio. Euro reduziert worden, was zu einem Quartalsverlust in Höhe von -28,1 Mio. Euro geführt habe.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten die Beteiligung in ihrem Modell als nicht betriebsnotwendiges Vermögen erfasst und den Wert entsprechend angepasst. Damit habe sich, bei ansonsten unveränderten Schätzungen zum operativen Geschäft, das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research von 3,50 auf 3,35 Euro reduziert.Trotzdem sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, damit weiterhin ein hohes Erholungspotenzial für die Aktie von Biofrontera und bekräftigt seine Einstufung "speculative buy". (Analyse vom 24.05.2022)2. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag von Dritten entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.6. Die sc-consult GmbH oder eine an der Studienerstellung beteiligte Person halten zum Zeitpunkt der Studienveröffentlichung Aktien von dem Unternehmen oder derivative Instrument auf die Aktie.