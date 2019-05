Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (06.05.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende 2015 befinde sich die Biofrontera-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Im Anschluss an das Mehrjahreshoch vom März 2018 (7,63 EUR) habe sich der Titel allerdings eine Verschnaufpause gegönnt und habe dabei eine seitliche Schiebezone zwischen rund 5 EUR auf der Unter- und 6,50 EUR auf der Oberseite ausgeprägt. Interessanterweise decke sich das untere Ende dieser Range exakt mit der Nackenzone der großen Bodenbildung seit dem Jahr 2009. Mit anderen Worten: Die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters bestätige die untere Umkehr, welche zuvor stattgefunden habe. Der jüngste Ausbruch werde zudem durch anziehende Umsätze sowie das jüngste MACD-Kaufsignal bestätigt. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der oben genannten Tradingrange - lasse sich auf rund 1,50 EUR taxieren. Damit winke der Biofrontera-Aktie perspektivisch sogar ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 7,63 EUR. Die Parallele zum eingangs erwähnten Basisaufwärtstrend biete aktuell sogar Raum bis in zweistellige Kursregionen.Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft nicht mehr unter das Januarhoch bei 6,25 EUR zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:6,72 EUR -0,74% (06.05.2019, 09:02)