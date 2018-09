Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (24.09.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Wie erhofft könne Biofrontera die in diesem Jahr erfolgte Erweiterung der Zulassung der Medikation Ameluz zur Behandlung von aktinischer Keratose (eine Frühform des weißen Hautkrebses) mithilfe der Tageslichttherapie für einen neuen Schub im Europageschäft nutzen. In den Monaten April bis August habe der Umsatz in den direkt bearbeiteten Märkten Deutschland, Spanien und Großbritannien um 75% gesteigert werden können. In Deutschland sei es isoliert betrachtet ein Plus von 63% gewesen - mit einer Verdopplung im Juni und Juli. Damit habe die saisonal sonst eher schwache Phase dank der Tageslichttherapie gut ausgeschöpft werden können.Während in der üblichen PDT-Behandlung eine längere Lichtbestrahlung in der Praxis notwendig sei, reiche im Sommer die Ausnutzung des Sonnenlichts. Damit sei Ameluz bei einer Anwendung im Rahmen der Tageslichttherapie durch gesetzliche Krankenkassen in Deutschland erstattungsfähig. Ein wichtiger Fortschritt, der für weitere Marktanteilsgewinne sorgen sollte.Die Biofrontera-Aktie bleibt daher aussichtsreich, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 37 vom 22.09.2018)Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,89 EUR -0,17% (24.09.2018, 15:19)