Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gegründet, und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (13.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Mit dem Schlussquartal 2016 habe Biofrontera ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, der Umsatzanstieg um 116 Prozent zum Vorjahr auf 3,25 Mio. Euro deute das Potenzial an, das der US-Markt biete. Obwohl der US-Verkauf von Ameluz erst im Oktober angelaufen sei und noch von Schwierigkeiten bei der Einleitung der Erstattungspraxis begleitet worden sei, habe dort bereits ein Umsatz von 1,15 Mio. Euro generiert werden können. Das Unternehmen habe so im Gesamtjahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von 6,13 Mio. Euro die ausgegebene Zielspanne (6 bis 7 Mio. Euro) erreicht und die Analystenschätzung (5,6 Mio. Euro) übertroffen.Für die laufende Periode habe sich das Management eine weitere deutliche Steigerung auf 14 bis 18 Mio. Euro vorgenommen, die USA sollten dazu bereits einen Beitrag von mehr als 50 Prozent leisten. Und das, obwohl das Unternehmen in der Erstattung noch mit einem Übergangscode arbeiten müsse, der für die Ärzte zusätzlichen Aufwand verursache. Erst Anfang 2018 werde das Produkt einen eigenständigen Code erhalten, was die Abrechnungspraxis erleichtern und die Verschreibungsdynamik weiter beflügeln dürfte.Auch sonst stünden die Chancen auf eine steigende Dynamik gut. Die bereits vorliegende Erweiterung der Zulassung um die Indikation Basalzellkarzinom und die wahrscheinliche Genehmigung für die Tageslichttherapie dürften auch in Europa für Rückenwind sorgen. Insgesamt sehe der Analyst weiterhin hohes und nachhaltiges Wachstumspotenzial für Biofrontera.Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:4,019 EUR -1,74% (13.04.2017, 15:33)