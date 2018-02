Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,39 EUR +2,90% (01.02.2018, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,35 EUR 0,00% (01.02.2018, 15:50)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (01.02.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktie: Starker Anstieg - Momentan kein Kauf! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse momentan vom Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ab.Bei der Biofrontera-Aktie seien deutlich anziehende Kurse zu sehen. Der starke Anstieg habe letztendlich dazu geführt, dass Biofrontera gestern gemeldet habe, dass man den Preis der neuen Aktien, die man im Rahmen einer Kapitalerhöhung und dann auch im Rahmen des US-Listings ausgeben wolle, von 3,50 bis 4,50 auf jetzt 4 bis 6 Euro angehoben habe. Man habe reagieren müssen, denn der Kurs sei diesem Preis davongelaufen, so der Börsenexperte. Jetzt werde man das Prospekt noch mal ändern.Der Aktienprofi glaube, dass bei der Biofrontera-Aktie noch mehr drin sei. Sie habe schon mal bei 14 bis 16 Euro notiert und es sei durchaus möglich, dass sie vielleicht in ein paar Monaten in diese Richtung noch mal gehe.Jetzt nach dem starken Anstieg würde Alfred Maydorn die Biofrontera-Aktie aber nicht mehr kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: