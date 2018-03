Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,12 EUR +0,66% (26.03.2018, 09:17)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (26.03.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) charttechnisch unter die Lupe.Mit großen Schritten nähere sich das 1. Quartal seinem Ende. Deshalb möchten die Analysten an dieser Stelle auf den Kursverlauf der Biofrontera-Aktie verweisen, der auf Quartalsbasis eine äußerst interessante Entwicklung aufweise. In dieser hohen Zeitebene liege dank des Sprungs über die Hochpunkte bei 4,63/4,70/5,04 EUR mittlerweile eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Auf der Indikatorenseite werde die untere Umkehr durch das bestehende Kaufsignal des MACD sowie die Umsatzentwicklung bestätigt. Den letzten Aspekt möchten die Analysten gesondert hervorheben, denn das Volumen falle im 1. Quartal 2018 nicht nur rekordhoch aus, sondern übersteige den alten Höchststand um den Faktor 2. Die alte Tradingweisheit "volume goes with the trend" sei also lehrbuchmäßig erfüllt.Aus der Höhe der Bodenbildung lasse sich ein Kursziel von mindestens 7,75 EUR ableiten. Als zusätzlicher Kurstreiber könnte sich darüber hinaus eines unserer Lieblingstradingmuster erweisen: Im Verlauf des Jahres 2017 habe die Aktie zwei "inside quarters" ausgeprägt. Im letzten Quartal vergangenen Jahres sei diese zunächst nach unten aufgelöst worden, ehe es zu einem "reversal" gekommen sei. Auf solche Fehlausbrüche nach unten folge oftmals ein dynamischer Aufwärtsimpuls, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:6,19 EUR +1,14% (26.03.2018, 09:02)