27.07.2021



286,26 USD +1,52% (26.07.2021, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech wolle in den kommenden Jahren einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria entwickeln. Man plane den Start einer klinischen Studie bis Ende 2022, habe das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Ein mRNA-Impfstoff enthalte den Bauplan für einen Teil des Erregers, der Körper könne so einen Impfschutz aufbauen. Das Kürzel mRNA stehe für Boten-Ribonukleinsäure.Man wolle einen sicheren und hochwirksamen mRNA-Impfstoff mit länger anhaltender Immunität zur Vorbeugung von Malaria entwickeln, habe BioNTech angekündigt. Zudem prüfe man Möglichkeiten, in Afrika Produktionsanlagen aufzubauen, die mRNA-basierte Impfstoffe herstellen könnten. Das Projekt werde unterstützt von der Europäischen Kommission, der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung sowie anderen Organisationen. "Wissenschaft, Zusammenarbeit und Technologietransfer sind entscheidend bei diesem Projekt", habe BioNTech-Vorstandschef Ugur Sahin gesagt.Mit der erfolgreichen Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffs habe BioNTech das enorme Potenzial der mRNA-Technologie unter Beweis gestellt. Die Chancen, dass der Ansatz auch gegen andere Infektionskrankheiten funktionieren könne, stünden gut. BioNTech habe bereits eine breite Pipeline aufgebaut, wenngleich sich viele Projekte noch in der präklinischen Phase befinden würden.Kurzfristig erscheint das Chartbild überhitzt, langfristig stehen die Chancen für weiter steigende Notierungen allerdings gut, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link