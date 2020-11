Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

79,24 EUR +8,13% (18.11.2020, 13:36)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

86,93 USD -5,02% (17.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainer Untwernehmen und sein US-Partner Pfizer würden mit neuen Daten zum Corona-Impfstoff BNT162b2 nachlegen. Laut einer Pressemitteilung des US-Pharmagiganten hätten alle primären Effektivitätsendpunkte erreicht werden können. Und das Forschungsduo befinde sich nun mit dem Rivalen Moderna auf Augenhöhe, denn der Impfstoff komme auf eine Effektivität von 95% und das über alle Altersgruppen hinweg. Moderna habe am Montag mit positiven Studienergebnissen und einer Wirksamkeit von 94,5% für Schlagzeilen gesorgt.In Sachen Effektivität habe BioNTech mit Pfizer nun nachgelegt und damit vergleichbare Ergebnisse wie Moderna erzielt. Die BioNTech-Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus auf diese Nachricht."Der Aktionär" bleibe für BioNTech und Modern optimistisch gestimmt. Die Werte würden jedoch ganz klar spekulativ bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: