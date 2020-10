Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

79,39 EUR +2,66% (16.10.2020, 15:50)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,995 USD +2,89% (16.10.2020, 15:35)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech treibe gemeinsam mit dem Pharma-Konzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) die Entwicklung eines potenziellen Corona-Impfstoffes im Eiltempo voran. Dass die beiden Firmen alle Kräfte daran setzen würden, schnellstmöglich den Kandidaten zur Marktreife zu führen, würden die jüngsten Aussagen von Pfizer-CEO Albert Bourla in einem offenen Brief belegen."Ein wichtiger Punkt, den ich klarstellen möchte, ist, dass die Wirksamkeit nur eine der drei Anforderungen erfüllen würde und allein nicht ausreicht, um eine Zulassung zur öffentlichen Verwendung zu beantragen", erkläre Bourla im Schreiben an die Öffentlichkeit.Neben der Wirksamkeit müsse das Forschungsduo auch ein verträgliches Sicherheitsprofil vorweisen. "Und schließlich, wenn wir eine positive Wirksamkeitsanalyse und ein robustes Sicherheitsprofil erzielen, ist die letzte Voraussetzung die Vorlage von Herstellungsdaten, die die Qualität und Konsistenz des herzustellenden Impfstoffs nachweisen", so der Pfizer-CEO weiter.Die Aussagen von CEO Bourla würden die Aktien von Pfizer und BioNTech im vorbörslichen Handel steigen lassen. Die Pfizer-Aktie gewinne 2,5 Prozent, die BioNTech-Aktie gut drei Prozent.Es bleibe dabei: DER AKTIONÄR sei langfristig für BioNTech optimistisch gestimmt. Engagierte Anleger sollten aber nie den spekulativen Charakter der Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link