Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe deutlich zugelegt. Sollte sie das Hoch im Bereich von 180 USD nehmen, dann wäre Luft bis zur 200-Tage-Linie, die knapp unter 250 USD verlaufe. Das Unternehmen sei so stark mit Kapital ausgestattet, um in neue Bereiche der Forschung zu gehen, dass die Lage um BioNTech trotz schwieriger Zeiten aussichtsreich bleibe. Nach den starken Tagen kann man bei der BioNTech-Aktie eine Position aufmachen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.05.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:154,60 EUR +1,54% (13.05.2022, 15:20)