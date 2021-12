Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Impfstoff-News würden die Anleger am Freitag kalt lassen: Trotz der Tatsache, dass sich mehrere EU-Länder insgesamt 180 Millionen Impfdosen liefern lassen möchten und BioNTech gemeinsam mit seinem Partner Pfizer in einer Studie die Wirksamkeit von Booster-Impfungen bei Kleinkindern und Kindern bis zwölf Jahren unter die Lupe nehme, kämen die Papiere der beiden Biotechunternehmen am Freitag nicht vom Fleck.Wie BioNTech und Pfizer am Freitag mitgeteilt hätten, solle im Rahmen einer bereits laufenden Studie mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren auch die Wirksamkeit einer dritten Impfung rund zwei Monate nach der Grundimmunisierung erforscht werden. Die Studienteilnehmer sollten dazu eine dritte Impfung mit drei Mikrogramm des BioNTech/Pfizer-Corona-Impfstoffs erhalten. Zusätzlich werde auch bei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren die Wirksamkeit einer Booster-Impfung mit zehn Mikrogramm des Impfstoffs erforscht.An der Börse hätten die Anleger gelassen auf die Nachrichten reagiert. Am Freitagabend habe die BioNTech-Aktie um 0,6 Prozent auf 285,30 Dollar angezogen. Damit würden die Papiere weiter am Widerstand aus dem Oktoberhoch und der 90-Tage-Linie festhängen. Die Pfizer-Aktie habe nach ihrer Rekordjagd am Vortag hingegen um 2,5 Prozent auf 59,73 Dollar nachgegeben.Auch wenn frische Nachrichten rund um den Corona-Impfstoff die Anleger derzeit nicht beeindrucken würden, würden die langfristen Aussichten für BioNTech und Pfizer bestens bleiben. Die geplanten Booster-Impfungen dürften die Kassen weiter klingeln lassen und damit die schnelle Weiterentwicklung der jeweiligen Pipelines ermöglichen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.