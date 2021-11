Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

230,20 EUR +0,92% (17.11.2021, 10:16)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

258,05 USD +3,02% (16.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech gebe nach der jüngsten Korrektur derzeit weiter Gas. Am Dienstag sei das Papier mit einem Plus von gut drei Prozent auf 258,05 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Auch am Mittwochmorgen gehe es weiter nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere das Papier 1,5 Prozent im Plus bei 231,60 Euro.Der Corona-Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer bleibe weiter das Vakzin der Wahl. Vor kurzem habe die Ständige Impfkommission, STIKO, ihre Impf-Empfehlung für unter 30-Jährige geändert - sie empfehle für die Jüngeren nur noch den Impfstoff von BioNTech. Auch Schwangere sollten sicherheitshalber kein Moderna mehr bekommen.Zuletzt habe sich nun auch Moderna zu Wort gemeldet. Das Unternehmen sage, dass der Covid-Impfstoff weniger Durchbruchsfälle habe als der von Pfizer, aber höhere Myokarditis-Raten bei jungen Männern verursache. Dennoch habe Moderna die Verwendung des eigenen Covid-19-Impfstoffs verteidigt: Der Schutz, den er vor schweren Krankheiten, Krankenhausaufenthalten und Tod biete, überwiege das Risiko einer Myokarditis. Der Chief Medical Officer von Moderna, Dr. Paul Burton, habe dabei auch auf Daten der CDC verwiesen, die gezeigt hätten, dass die Raten leichter oder schwerer Erkrankungen durch Covid bei Menschen, die mit dem Moderna-Vakzin geimpft worden seien, niedriger gewesen seien.Letztendlich würden beide Impfstoffe ihre Vor- und Nachteile aufweisen, beide seien aber weiter klar die wichtigsten Corona-Impfstoffe in Europa und den USA. Für die Zukunft sei entscheidend, dass die mRNA-Technologie funktioniere und immer mehr Akzeptanz finde. Deswegen dürfe man gespannt sein, welches der beiden Unternehmen im Duell bei den weiteren wichtigen Entwicklungen - insbesondere im Bereich Onkologie - die Nase vorn haben werde. Derzeit sehe "Der Aktionär" Vorteile bei BioNTech. Die nächste charttechnische Zielmarke bei BioNTech wartet bei 300 Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.