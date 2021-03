NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von BioNTech seien ok gewesen, so der Aktienprofi. Sie seien aber ohnehin auf dem Niveau erwartet worden. Was die Aktie momentan antreibe, sei, dass BioNTech gesagt habe, dass die Kapazitäten weiter ausgebaut worden seien. Jetzt gehe man davon aus, dass bis zum Jahresende 2,5 Mrd. Dosen produziert würden. Das entspreche einer Anhebung um satte 25%. Das gefalle dem Markt momentan gut, denn geimpft werden müsse in einem viel höheren Tempo. BioNTech kann tatsächlich dann auch liefern, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:86,37 EUR +6,07% (30.03.2021, 16:44)