Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,20 EUR +0,80% (28.04.2022, 13:44)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

144,44 USD -2,37% (27.04.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahl der Corona-Impfungen sei in den vergangenen Wochen in Deutschland rapide gesunken. Seien es Mitte Dezember noch mehr als eine Million Dosen gewesen, die verabreicht worden seien, so habe die Zahl am Mittwoch gerade einmal bei 29.000 Impfdosen gelegen. Davon seien rund 21.000 Dosen als Auffrischungsimpfungen verabreicht worden.In Dänemark werde das Coronaimpfprogramm sogar komplett ausgesetzt. Die Gesundheitsbehörde SST werde ab dem 15. Mai damit aufhören, Einladungen für Corona-Impfungen an die Bürgerinnen und Bürger zu versenden. Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, bestehe allerdings weiterhin, nur müsse sich künftig jeder selbst um einen Termin bemühen."Wir sind in einer guten Lage", zeige sich die Behördenvertreterin Bolette Søborg mit der Entwicklung in Dänemark zufrieden. Dänemark habe die Coronaausbreitung gut im Griff, das Infektionsgeschehen schwäche sich ab. In Dänemark seien mittlerweile fast 81 Prozent der 5,8 Millionen Einwohner zweifach gegen das Coronavirus geimpft, 61,1 Prozent hätten auch eine Boosterimpfung erhalten. Fast alle Coronamaßnahmen seien in Dänemark bereits seit Februar außer Kraft gesetzt worden.Die Gesundheitsbehörde habe angekündigt, die großangelegte Impfkampagne erst im Herbst wieder aufnehmen zu wollen. "Zuvor muss eine gründliche professionelle Einschätzung darüber erfolgen, wer wann und mit welchen Impfstoffen geimpft werden soll. Wir erwarten, noch vor den Sommerferien einen Plan für die Saison 2022 bis 2023 vorzulegen", so Søborg.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 28.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.