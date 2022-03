Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

120,10 EUR +2,26% (09.03.2022, 09:37)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

128,16 USD +1,51% (08.03.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt etwas stabilisieren können. Der Titel sei am Dienstag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 128,16 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Dabei hätten auch gute News unterstützt.Das Unternehmen habe am Dienstag die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535) gemeldet, um den FixVac-Kandidaten BNT116 von BioNTech in Kombination mit Libtayo (Cemiplimab), einem PD-1-Inhibitor, zur Behandlung von fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (non-small cell lung cancer, "NSCLC") voranzutreiben. Im Rahmen der Vereinbarung würden die Unternehmen planen, gemeinsam klinische Studien durchzuführen, um ihren Kombinationsansatz bei verschiedenen Patientengruppen in einem fortgeschrittenem NSCLC-Krankheitsstadium zu untersuchen.Lungenkrebs sei weltweit eine der am häufigsten diagnostizierten bösartigen Krebsarten und die häufigste Todesursache in diesem Zusammenhang. NSCLC sei die häufigste Form von Lungenkrebs und mache etwa 85 Prozent aller Lungenkrebserkrankungen aus.Die BioNTech-Aktie arbeite momentan an einer Bodenbildung, der Befreiungsschlag stehe noch aus. Ein wichtiges Signal wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie. Die langfristigen Aussichten würden aber top bleiben. Insbesondere die weitere Pipeline über den Corona-Impfstoff hinaus ist vielversprechend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link