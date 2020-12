Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer hätten bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, hätten BioNTech und Pfizer am Dienstag mitgeteilt. Am Montag habe auch der US-Konzern Moderna bei der EMA einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.Die EMA müsse die Anträge nun prüfen. Wie lange das dauere, sei zunächst unklar gewesen. Sollte die Behörde eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, habe BioNTech mitgeteilt. Die endgültige Entscheidung treffe die EU-Kommission, die in der Regel der EMA-Empfehlung folge.BioNTech habe angekündigt, unmittelbar nach der Zulassung mit der Auslieferung der ersten Impfstoffe beginnen zu können. BioNTech/Pfizer und Moderna hätten auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA Anträge auf eine Notfallzulassung gestellt.Die BioNTech-Aktie lege am heutigen Dienstag erneut weiter zu. Mittlerweile sei aber der gesamte Sektor sehr heiß gelaufen. Im Vergleich zur Modern-Aktie, die zuletzt kaum mehr zu bremsen gewesen sei, habe die BioNTech-Aktie allerdings durchaus noch Potenzial. Das Mainzer Unternehmen sei derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 24,7 Mrd. Euro bewertet, Moderna mit gut 57 Mrd. Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.