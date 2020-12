Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach Mexiko hätten auch die lateinamerikanischen Länder Ecuador und Chile dem vom Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt. Noch diesen Monat werde ein Flugzeug mit den ersten 20.000 Dosen der Impfung in Chile landen, habe der chilenische Präsident Sebastián Piñera in einer Fernsehansprache am Mittwoch gesagt.Das Institut für öffentliche Gesundheit habe den Impfstoff am Mittwoch vorläufig zugelassen, was einer Notfallzulassung entspreche. In Ecuador habe Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos bekannt gegeben, dass von Januar an die ersten 50.000 Impfdosen von BioNTech/Pfizer ankommen würden.Mexikos staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken habe dem Impfstoff am vergangenen Freitag wie die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung erteilt. Bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sei die Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU beantragt worden, eine Entscheidung darüber solle am Montag kommender Woche fallen - acht Tage früher als geplant.Bereits Anfang Dezember habe die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel dem Präparat von BioNTech/Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Damit sei Großbritannien der erste Staat weltweit gewesen, der das Vakzin freigegeben habe. Inzwischen hätten unter anderem auch Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Panama und Costa Rica den Impfstoff genehmigt.Die Aktie von BioNTech befinde sich derweil weiter auf Konsolidierungskurs. Das Papier habe nach der starken Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten zuletzt mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen gehabt. Das Unternehmen bleibe langfristig aber hochinteressant. Der mRNA-Ansatz könnte insbesondere in der Onkologie für Furore sorgen.Restposition laufen lassen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFX