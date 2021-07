NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

245,17 USD +1,04% (20.07.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:
A2PSR2

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
22UA

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
BNTX

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.07.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Unbeeindruckt von der jüngsten Aktienmarktkorrektur zeigw sich derzeit die BioNTech-Aktie. Mehr noch: Mit dem Spurt über den Kreuzwiderstand aus der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezemberkonsolidierung (213,40 USD), dem Korrekturtrend seit Anfang Juni (akt. bei 216,37 USD) sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 221,71 USD) liege aktuell eine extrem spannende Ausgangslage vor. Schließlich könne die Atempause der letzten Woche somit als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Der Sprung über die o. g. Hürden werde durch anziehende Umsätze bestätigt. Gleichzeitig reduziere das frische MACD-Kaufsignal das Risiko eines Fehlausbruchs nach Norden. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster lasse sich auf rund 80 USD taxieren. Das daraus abgeleitete, rechnerische Kursziel von rund 274 USD lasse also auf neue Rekordstände jenseits der Marke von 252,78 USD schließen. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu verspielen, gelte es in Zukunft, den angeführten, ehemaligen Kreuzwiderstand nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichere Anlegern ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:209,20 EUR +0,67% (21.07.2021, 09:00)