Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

89,50 EUR +5,07% (21.12.2020, 09:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,24 USD -2,06% (18.12.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Besorgt würden Wissenschaftler und Politiker auf eine neue Variante des Coronavirus blicken, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreite. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, habe Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag dem Sender Sky News gesagt. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler sei die kürzlich entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Auch in Südafrika und wohl auch in Italien sei die Mutation jetzt entdeckt worden. Was bedeute dies nun aber für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer sowie anderer Hersteller?Experten würden die Gefahr als gering einschätzen, dass der auch in Großbritannien eingesetzte Impfstoff gegen diese Variante nicht mehr oder schlechter wirke. Die Immunreaktionen, die der Impfstoff hervorrufe, würden sich gegen mehrere Merkmale des Virus richten, einzelne Mutationen dürften sich deshalb nicht dramatisch auswirken.Theoretisch könnten Mutationen auch die Wirksamkeit des Impfstoffes beeinflussen - der ziele nämlich genau auf das Spike-Protein. Ändere sich dessen Aufbau, könnte das Immunsystem auch nach einer Impfung blind für den Erreger sein, so die Überlegung. Allerdings erzeuge der derzeit eingesetzte Impfstoff Immunreaktionen gegen das gesamte Spike-Protein, erläutere Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. "Selbst wenn eine Mutation vorhanden ist, verhindert dies nicht die Erkennung durch das Immunsystem." Anders gesagt: Einzelne Mutationen würden nicht ausreichen, um der komplexen Immunabwehr zu entgehen.Tatsächlich müssten auch Impfstoffe gegen andere Viruserkrankungen, etwa gegen Grippe, immer wieder an aktuell zirkulierende Virusvarianten angepasst werden. Bei den neuartigen mRNA-Impfstoffen, zu denen der in Großbritannien eingesetzt Coronavirus-Impfstoff gehöre, gehe das vergleichsweise einfach. Diese Impfstoffe würden keine vollständigen Viren enthalten, sondern nur eine genetische Information, eine Bauanleitung für ein Virus-Protein. Diese Bauanleitung lasse sich relativ schnell an einen neuartigen Erreger anpassen.Restposition weiter laufen lassen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". Langfristig bleibe das Papier hochattraktiv. (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link