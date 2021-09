Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Zahlen würden steigen. Der Impf-Druck in Deutschland und den USA nehme zu. Davon würden die Aktien von BioNTech und Moderna profitieren. Beide Unternehmen hätten bereits erfolgreich Impfstoffe auf den Markt gebracht. Doch damit sei das Wettrennen der Forscher noch längst nicht beendet. Nun habe sich der CEO von BioNTech-Partner Pfizer zu Wort gemeldet.Albert Bourla habe gesagt, er rechne damit, dass Ende Oktober klinische Studiendaten zur Wirksamkeit des Pfizer/BioNTech-Impfstoffes bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren vorlägen. Das berichte CNBC unter Verweis auf ein Interview auf dem National Health Research Forum in den USA. Demnach könnten außerdem die Daten zur Covid-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren womöglich schon diesen Monat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden.Viele Eltern möchten ihre Kinder angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante und wieder geöffneter Schulen möglichst bald impfen lassen. In den USA hätten sich zuletzt Fälle gehäuft, bei denen Kinder auf die Intensivstation gemusst hätten.Der Druck, sich impfen zu lassen, nehme zu. US-Präsident Joe Biden habe vor einigen Tagen die Bürger aufgefordert: "Lassen Sie sich impfen." In den USA habe sich bislang gerade mal gut die Hälfte der Bevölkerung schützen lassen. In einigen Südstaaten der USA würden die Intensivbetten knapp.Der Impfstoff von Pfizer und BioNTech sei bereits für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Moderna hinke hinterher.In Deutschland würden unterdessen immer mehr Bundesländer auf das 2G-Modell setzen. Das bedeute: Veranstalter hätten die Wahl, nur noch Geimpfte und Genese in ihre Räumlichkeiten zu lassen.Steigender Impfdruck, Booster-Shots und die absehbaren Impfungen für Kinder: Das Geschäft von BioNTech und Moderna laufe und dürfte auch künftig laufen. "Der Aktionär" habe beide Aktien rechtzeitig empfohlen, damit Anleger gigantische Renditen hätten einfahren können.Sowohl Moderna als auch BioNTech bleiben aussichtsreich, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)