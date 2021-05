Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

165,05 EUR +9,41% (10.05.2021, 09:41)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

183,71 USD +9,35% (07.05.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach einem schweren Rücksetzer in der Vorwoche befinde sich die BioNTech-Aktie weiter auf Erholungskurs. Am Montagvormittag gehe es um gut 10% nach oben auf 166,85 Euro und damit zurück in Richtung des jüngsten Rekordhochs bei 185 Euro. Von diesem sei der Kurs in der Vorwoche im Extrem um etwa ein Drittel eingebrochen - u.a. wegen Anlegersorgen vor einem Aussetzen von Patenten.Am Wochenende habe es bereits gute Nachrichten für BioNTech gegeben. Die EU habe eine Großbestellung aufgegeben, die in den kommenden Jahren bis zu 1,8 Mrd. weitere Dosen des gemeinsam mit Pfizer vermarkteten Vakzins abnehmen werde. Mit dem neuen Großvertrag mit BioNTech/Pfizer bis 2023 würden bereits Weichen gestellt. Die EU wolle damit 900 Mio. Dosen fest bestellen. Weitere 900 Mio. Dosen sind eine Option. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur habe das Geschäft ein Volumen bis zu 35 Mrd. Euro und bedeute weitere Investitionen in Deutschland und Belgien.Spannend werde es außerdem am frühen Nachmittag. Dann lege der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller seine Ergebnisse für das erste Quartal vor. Die weltweit große Nachfrage nach dem von BioNTech und seinem US-Partner Pfizer produzierten Vakzin habe in den vergangenen Monaten angefangen, sich positiv auf die Geschäftszahlen des Unternehmens auszuwirken."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zur BioNTech-Aktie. Insbesondere langfristig sei von dem Unternehmen noch einiges zu erwarten. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.