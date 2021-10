Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und Hebel-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

211,40 EUR -1,03% (18.10.2021, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

247,68 USD -1,06% (15.10.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech befinde sich derzeit weiter auf Konsolidierungskurs. Nachdem das Papier noch am vergangenen Donnerstag wieder über die Marke von 220 Euro habe klettern können, habe es zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montagmorgen notiere die Aktie von BioNTech auf der Handelsplattform Tradegate knapp ein Prozent im Minus bei 211,80 Euro.Da habe auch die Meldung vom Freitag keinen neuen Schwung bringen können. Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer hätten bekannt gegeben, auch in Europa eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt zu haben. Beide hätten am Freitag in Mainz und New York mitgeteilt, dass sie der EU-Arzneimittelbehörde EMA die entsprechenden Daten zu den klinischen Untersuchungen übermittelt hätten.Die klinischen Studien würden nach Angaben von BioNTech und Pfizer zeigen, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen werde und eine stabile Immunantwort hervorrufe. Anders als bei Jugendlichen sei den Kindern dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis verabreicht worden.Dieselben Daten seien bereits der US-Arzneimittelbehörde FDA übergeben worden. Dort hätten BioNTech und Pfizer am 7. Oktober die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt.Zu Wochenbeginn dürften zudem die positiven Studiendaten zum Corona-Impfstoff-Kandidaten von Valneva den Kurs belasten. Valneva habe einen sogenannten Totimpfstoff in der Pipeline, der nun möglicherweise in den kommenden Monaten die Zulassung erlangen könnte. Menschen, die neuartigen mRNA-Impstoffen bisher skeptisch gegenübergestanden hätten, könnten nun auf diesen warten.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 18.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.