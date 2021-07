Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

188,80 EUR -0,11% (02.07.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

224,00 USD 0,00% (02.07.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Impfstoffherstellers gehöre seit Monaten zu den Top-Performern an den internationalen Börsen und Anleger würden auf weitere Kursgewinne spekulieren. Die operativen Aussichten für die kommenden Jahre seien unbestritten gut, doch die Wirksamkeit von BioNTechs Vakzine wecke nicht nur an der Börse Begehrlichkeiten.Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe BioNTech zu mehr Engagement aufgerufen, um die Impfstoffproduktion weltweit anzukurbeln. "Ich bitte Firmen wie BioNTech, Pfizer und Moderna dringend, ihr Wissen zu teilen, damit wir die Entwicklung neuer Produktionsstätten beschleunigen können", habe Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf gesagt. Es würden zwar neue Standorte für die Herstellung von Corona-Impfstoffen entwickelt, doch der Prozess komme schneller voran, wenn die Firmen ihre Technologie offen teilen würden.Ärmere Länder hätten immer noch nicht genügend Impfstoff, um wenigstens 10% ihrer Bevölkerung bis Ende September zu impfen, während reiche Länder schon deutlich weiter seien, habe Tedros gesagt. Die Regierungen dieser Länder würden zwar mittlwerweile Impfdosen spenden, es handele sich dabei allerdings immer noch nur um einen Tropfen auf den heißen Stein.Die Forderungen der WHO seien ebenso wenig neu wie ähnlich lautende nach einer vorübergehenden Aufhebung des Patentschutzes. Bislang habe die deutsche Politik unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel diesen Anliegen aber eine klare Absage erteilt. Für den "Aktionär" bleibe BioNTech damit weiter der Top-Pick unter den Impfstoffherstellern, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.