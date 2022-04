Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

143,75 EUR -0,69% (26.04.2022, 13:32)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

155,10 USD +6,91% (25.04.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt seien Studien aufgetaucht, dass der Schutz nach einer Auffrischimpfung nach nicht allzu langer Zeit dann wieder deutlich nachlasse. Die Experten von "Der Aktionär" finden BioNTech gut wegen der langfristigen Perspektiven. Man könne seine Milliarden in die Forschung stecken, um dann irgendwann Impfstoffe gegen Krebs entwickeln zu können.Bei dem Wert zeichne sich eine schöne Bodenbildung ab. Man kann für die BioNTech-Aktie vorsichtig optimistisch sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: