Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

51,73 EUR -0,21% (11.09.2020, 13:57)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

61,20 USD -1,80% (10.09.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Rund um den Globus gewinne der Wettlauf, wer den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus entwickele, zusehends an Tempo. Mehrere Hersteller würden verstärkt Hoffnung machen, dass es noch dieses Jahr soweit sein könnte - darunter auch BioNTech. Im Idealfall wolle das Mainzer Unternehmen schon im Oktober die Zulassung für seinen Impfstoff beantragen. Die BioNTech-Aktie dürfte dann durch die Decke schießen.BioNTech befinde sich in Verhandlungen mit der EU über die Lieferung von größeren Mengen eines Covid-19-Impfstoffs. Die Lieferung würde Ende 2020 beginnen, sofern der klinische Erfolg nachgewiesen und die behördlichen Genehmigungen vorlägen. Sollte der Impfstoffkandidat "BNT162b2" zugelassen werden, werde die Europäische Kommission die Verteilung der Impfstoffdosen an die 27 EU-Mitgliedstaaten übernehmen.BioNTech und sein US-Partner Konzern Pfizer wollten nun zeitnah in die konkreten Vertragsgespräche mit der EU gehen. Die geplante Vereinbarung mit der Europäischen Kommission wäre für Pfizer und BioNTech der bisher größte Initialauftrag für die Lieferung eines Impfstoffes.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link