Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

77,65 EUR +0,66% (21.07.2020, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

88,20 USD +3,46% (20.07.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem es am Montag nach der Rally zuletzt vorübergehend zu Gewinnmitnahmen beim Papier der Mainzer Gesellschaft gekommen sei, könne die BioNTech-Aktie am Dienstag bereits wieder kräftig zulegen. Sie profitiere dabei von mehreren positiven Nachrichten zuletzt. Zudem seien Stimmen laut geworden, dass der potenzielle Impfstoff von BioNTech besser sein könnte als die des direkten US-Konkurrenten Moderna. Dass auch andere Biotech- und Pharmagesellschaften zuletzt mit positiven Studiendaten zu einem Corona-Impfstoff hätten aufwarten können - z.B. Astrazeneca oder Sinovac - habe die Biontech-Aktie schnell verdauen können. Die Daten von BioNTech selbst hätten für weitere Zuversicht bei den Investoren gesorgt.Zwar sei im Kurs von BioNTech bereits viel eingepreist, erweise sich jedoch der potenzielle Corona-Impfstoff in der Phase 3 tatsächlich als wirksam und laufe weiterhin alles nach Plan wie bisher, dürfte die BioNTech-Aktie noch deutlich höher notieren. Nach unten sichere die nicht minder interessante übrige Pipeline ab. Anleger könnten an Bord bleiben und sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: