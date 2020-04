(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer UnternehmenIn Deutschland dürfe erstmals ein Impfstoff-Kandidat gegen das neuartige Coronavirus am Menschen getestet werden. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) habe dem Mainzer Unternehmen die Genehmigung erteilt, den Wirkstoff BNT162b1 in einer klinischen Studie an Freiwilligen zu testen, wie es bei einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz von PEI und BioNTech am Mittwoch geheißen habe.Laut BioNTech solle es zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben. Es handele sich um eine sogenannte Phase-1/2-Studie. Dabei gehe es zum einen um Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs. Zum anderen werde untersucht, ob das Mittel beim Geimpften eine spezifische Immunantwort gegen den Erreger auslöse. Auch die optimale Impfstoff-Dosis solle bei den Tests ermittelt werden.Die Studie solle Ende April beginnen, erste Daten sollten im Juni vorliegen. Sollten diese ersten Tests positiv verlaufen, sollten mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden. Die Frage, wann ein Impfstoff für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen könnte, sei laut PEI derzeit nicht zu beantworten.Das Mainzer Unternehmen kooperiere bei der Entwicklung des Impfstoffs mit dem US-US-Pharmakonzern Pfizer. Eine Studiengenehmigung in den USA werde in Kürze erwartet, habe es geheißen.Im Zuge der Hoffnung auf einen Impfstoff sei die BioNTech-Aktie bereits vor einigen Wochen förmlich explodiert. Zeitweise habe das Papier mehr als 100 Euro gekostet, sei aber mittlerweile deutlich zurückgekommen.Die heutige Studien-Genehmigung habe nun neue Hoffnung entfacht. "Der Aktionär" bleibe bei BioNTech weiterhin sehr optimistisch. Auch über das Corona-Forschungsprogramm hinaus habe das Mainzer Biotech-Unternehmen einiges zu bieten. Unbedingt dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)