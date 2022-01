Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

196,80 EUR -0,86% (05.01.2022, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

224,09 USD -3,35% (04.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoff-Unternehmen seien zuletzt deutlich unter Druck geraten. Besonders stark habe es zuletzt die Aktie von Valneva getroffen, die am Dienstag mehr als 20% verloren habe. Aber auch die Papiere von BioNTech, Moderna und Novavax hätten weitere Verluste einstecken müssen. Grund sei die Omikron-Variante, die laut jüngsten Daten mildere Krankheitsverläufe hervorrufe, und die damit verbundene Hoffnung auf ein mögliches Ende der Pandemie sowie einen Übergang in eine endemische Lage bei Covid 19. Die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen dürfte aber dennoch weiter hoch bleiben.Die Impfstoffaktien seien derweil charttechnisch deutlich angeschlagen. Eine Übertreibung nach unten sei nicht ausgeschlossen. Dies würde dann aber Top-Chancen zum Einstieg bedeuten. Zumal insbesondere BioNTech und Moderna über eine hochinteressante weitere Pipeline verfügen würden, die durch die Einnahmen im Zuge der Corona-Impfstoffe nun rasch vorangetrieben werden könnten. Bereits feste Abnahmeverträge zu den bestehenden Impfstoffen würden zudem Sicherheit verleihen. Mit dem Blick auf die weitere Pipeline sowie die Bewertung bleibe BioNTech der Top-Favorit des "Aktionärs" im Sektor. Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Niveau einen ersten Fuß in die Tür stellen sowie mit weiteren Abstauberlimits agieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.