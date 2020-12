Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,12 EUR -1,37% (11.12.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

127,30 USD -1,73% (11.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Als erster Corona-Impfstoff habe das Mittel des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Der Impfstoff könne nun bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden, habe die US-Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend mitgetelt. FDA-Chef Stephen Hahn habe von einem "bedeutenden Meilenstein im Kampf gegen diese verheerende Pandemie" gesprochen. "Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden", habe der scheidende US-Präsident Donald Trump in einem auf Twitter veröffentlichten Video angekündigt. Seine Regierung habe bereits mit der Verschickung des Impfstoffes begonnen. Trump habe betont, Impfungen seien für alle Amerikaner kostenfrei.Bereits Anfang des Monats habe die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel dem Präparat von BioNTech/Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Damit sei Großbritannien der erste Staat weltweit geworden, der das Vakzin freigegeben habe. Mittlerweile hätten auch Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien und Mexiko den Impfstoff zugelassen. Demnächst stehe nun noch die Entscheidung der der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) an. Zudem durchlaufe auch der Impfstoff von Moderna die Zulassungsverfahren sowohl in den USA als auch der EU, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: