Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

83,86 EUR -3,51% (15.01.2021, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,2282 USD -4,37% (15.01.2021, 17:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Kräftig nach unten gehe es am Freitagnachmittag mit der BioNTech-Aktie. Der Grund: Der US-Partner Pfizer habe vor Lieferengpässen beim Corona-Impfstoff gewarnt. Bis Anfang Februar werde es Schwankungen bei der Produktion in Belgien aufgrund von Umbaumaßnahmen geben. Das Bundesgesundheitsministerium sei von der EU-Kommission bereits informiert worden.Wie Pfizer migeteilt habe, würden die Umbauten dazu dienen, die Kapazitäten ab Mitte Februar zu erhöhen. Aus dem belgischen Puurs würden nach Angaben des Unternehmens alle Länder der Welt außer den USA beliefert.Die Produktionsprobleme bei Pfizer/BioNTech sollten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums keine kurzfristigen Auswirkungen haben. "Die Deutschland für Montag zugesagten Impfstoff-Lieferungen erfolgen wie geplant", habe ein Sprecher mitgeteilt. Zugesagt sei allerdings in jedem Fall, dass die für das erste Quartal angekündigten Mengen vollständig im ersten Quartal geliefert würden.Es gebe aber auch positive Nachrichten. So habe BioNTech die Erlaubnis für den Betrieb seines neuen Werks in Marburg zur Herstellung des Corona-Impfstoffes erhalten. Das zuständige Regierungspräsidium Gießen habe den Betrieb der Anlage genehmigt, habe die hessische Landesregierung am Freitag mitgeteilt. Über den tatsächlichen Beginn der Produktion entscheide BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.