Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

282,90 EUR +0,75% (02.09.2021, 09:37)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

332,50 USD +1,01% (01.09.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien von Moderna und BioNTech hätten sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Zuletzt seien beide Papiere aber in eine Konsolidierung übergangenen. Die Moderna-Aktie hätten dabei auch negative Nachrichten aus Japan belastet. Dort seien mehr als 2 Mio. Dosen zurückgezogen worden, nachdem Verunreinigungen festgestellt worden seien. Am Mittwoch habe die Mordena-Aktie wieder deutlich nach oben drehen können, sogar stärker als die BioNTech-Aktie. Beflügelt habe Moderna u.a. die Nachricht, dass das Unternehmen bei der US-Zulassungsbehörde FDA erste Daten für Corona-Booster-Impfungen eingereicht habe.In Israel seien die Booster-Impfungen bereits in vollem Gange, in Deutschland würden sie gerade anlaufen. Der Booster erfolge mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer und Moderna, wobei letzterer Stoff nur selten angeboten werde. In Deutschland würden die mRNA-Vakzine bei der Drittimpfung unabhängig davon verabreicht, welcher Corona-Impfstoff bisher gespritzt worden sei.Unterstützung könnte Moderna auch von einer neuen Studie aus Belgien erhalten haben. Diese zeige, dass Menschen, die mit Moderna geimpft worden seien, mehr als doppelt so viele Antikörper gegen Sars-CoV-2 gebildet hätten als Mensschen, die mit BioNTech/Pfizer geimpft worden seien.Anleger sollten bei beiden Werten die Gewinne laufen lassen. "Der Aktionär" favorisiere jedoch weiterhin die BioNTech-Aktie von. Auch die Bewertung spreche für das Mainzer Unternehmen. Während Moderna eine Marktkapitialisierung von mittlerweile 157 Mrd. USD aufweise, komme BioNTech derzeit gerade einmal auf gut 80 Mrd. USD, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.