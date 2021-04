NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

145,73 USD -2,51% (20.04.2021, 17:15)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.04.2021/ac/a/n)



Die BioNTech-Aktie sei super gelaufen. Jetzt gebe es wieder Forschungsgelder. Die EU habe gesagt, dass sie in die Covid-19-Forschung 1,6 Mrd. Euro investieren wolle. Davon würden 627 Mio. Euro an BioNTech und den Konkurrenten CureVac gehen. Der Aktienprofi verweise auch auf den 1,8 Mrd. Dosen-Deal mit der EU, der BioNTech extreme Planungssicherheit biete. Jetzt habe auch RKI-Chef Wieler gesagt, dass Corona wohl bleiben werde und man sehr wahrscheinlich Impf-Auffrischungen jedes Jahr benötige. Das ist ein tolles Geschäft für BioNTech - auch als Sprungbrett für die Krebstechnologie, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021)