367,10 EUR +10,77% (09.08.2021, 17:15)



427,12 USD +9,80% (09.08.2021, 17:01)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Erfolg seines Corona-Impfstoffs habe BioNTech einen riesigen Sprung bei Umsatz und Gewinn beschert. Der Nettogewinn sei in Q2/2021 auf knapp 2,8 Mrd. Euro gestiegen nach einem Verlust von 88,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. AKTIONÄR-Leser hätten ihren Einsatz vervielfacht.BioNTech habe den Umsatz in Q2 auf rund 5,3 Mrd. Euro gesteigert. BioNTech profitiere nach wie vor stark von seinem Coronaimpfstoff. Ab September sollten bestimmte Gruppen zum Beispiel in Deutschland eine Auffrischimpfung bekommen können. Wie lange der Schutz vor einer Ansteckung anhalte, könnten Fachleute nicht sagen. Um die Pandemie zu beenden, würden nach wie vor etliche Dosen an Impfstoffen fehlen.Für die Börse sei BioNTech längst ein Gamechanger im Kampf gegen die Pandemie - und womöglich auch zur Verhinderung weiterer schwerer Krankheiten wie Krebs und Malaria. Seit Monaten befinde sich die BioNTech-Aktie im Rallymodus. Am Dienstag sei der Titel um zwölf Prozent bis auf 433,90 Dollar geklettert, damit sei BioNTech an der Börse zwischenzeitlich über 100 Mrd. Dollar wert.The trend is your friend - Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link