Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Allein am Freitag sei das Papier mit einem Minus von fast sieben Prozent aus dem US-Handel gegangen. Am Montagmorgen setze sich die Talfahrt fort. Die BioNTech-Aktie verliere auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent auf 211,80 Euro.Grund für die jüngste Korrektur-Beschleunigung bei der Aktie sei die Meldung vom Freitag gewesen, dass der US-Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Medikament gegen Corona stehe. Merck habe mitgeteilt, ein neues Medikament halbiere bei Risiko-Patienten einer klinischen Studie zufolge deutlich die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe. Man wolle sich so schnell wie möglich um den Einsatz in den USA bemühen und auch entsprechende Anträge bei Behörden weltweit stellen, habe es vonseiten des Unternehmens geheißen.Einen Abbruch der weltweiten Impfkampagne bedeute dies jedoch keineswegs. Der US-Bundesstaat Kalifornien beispielsweise wolle für alle Schulkinder Corona-Impfungen vorschreiben, sobald der Impfstoff für diese Altersgruppen vollständig zugelassen sei. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom habe dies am Freitag angekündigt. Der Westküstenstaat sei damit der erste US-Staat, der eine Corona-Impfpflicht an allen Schulen einführe.Zudem würden unter dem Druck staatlicher Anforderungen weitere US-Airlines ihre Mitarbeiter zu Corona-Schutzimpfungen verpflichten. Am Wochenende hätten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue verfügt, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Rundschreiben an die Beschäftigten berichtet hätten. Auch die Lufthansa wolle ihr Flugpersonal nach wie vor vollständig gegen Corona impfen lassen, könne aber nicht auf eine Impfpflicht wie bei der Schweizer Tochter Swiss setzen.Und auch Israels Regierung erhöhe den Druck. Wegen hoher Infektionszahlen im Land gelte der sogenannte Grüne Pass, der den Zugang zum öffentlichen Leben erleichtere, nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung. Nach diesem Zeitraum sei eine dritte Spritze als Auffrischung notwendig.Noch nicht investierte Anleger können im Zuge der aktuellen Korrektur versuchen, mit Abstauberlimits noch einmal günstig zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: