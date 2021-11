NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

362,52 USD +4,17% (29.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe."Zwei Chartmuster - doppelter Rückenwind". So hätten die Analysten zuletzt in Bezug auf die BioNTech-Aktie getitelt. Gemeint gewesen seien die trendbestätigende Flagge der letzten Monate sowie der durch die jüngsten beiden Lows bei 230,03/207,51 USD definierte nicht ganz idealtypische Doppelboden. Die anziehenden Volumina bzw. die Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (306,82 USD zu 335,04 USD) würden dem beschriebenen Ausbruch zusätzlichen Nachdruck verleihen. Dabei sei das Papier auf dem besten Weg das kalkulatorische (Mindest-)Kursziel aus der unteren Umkehr von 375 USD unmittelbar auszuschöpfen. Interessanterweise harmoniere dieses Etappenziel bestens mit dem Hoch von Mitte September (374,85 USD). Jenseits dieser Hürden gebe es kaum noch verbliebene Barrieren, sodass das bisherige Rekordhoch vom August bei 464 USD dann wieder in den Mittelpunkt rücke. Unter Money Management-Aspekten sei dagegen die o. g. Kurslücke - verstärkt durch die Nackenlinie des beschriebenen Doppelbodens (304,35 USD) - als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:313,90 EUR -2,36% (30.11.2021, 08:48)