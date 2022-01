NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.01.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Hohe Volatilitäten würden regelmäßig attraktive Produktkonditionen bei strukturierten Produkten ermöglichen. Dieser Leitsatz sei eine gute Einleitung zur Analyse der BioNTech-Aktie. Charttechnisch müsse die Kursentwicklung des Titels weiterhin als "fallendes Messer" bezeichnet werden. Dazu würden vor allem die vorliegende Topbildung sowie täglich neue Bewegungstiefs beitragen. Andererseits habe das Papier inzwischen Kursverluste von 464 USD auf unter 150 USD verkraften müssen. Der beschriebene Ausverkauf sorge auf Tagesbasis für massiv überverkaufte Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten in diesem Kontext den RSI, welcher auf den niedrigsten Stand der zugegebenermaßen noch überschaubaren Börsenhistorie der Aktie notiere. Unser Credo bei Auswahl strukturierter Produkte laute, dass Anleger dabei die wichtigsten charttechnischen Unterstützungen berücksichtigen sollten. Im konkreten Fall markiere das Mai-Tief bei 145 USD eine erste Unterstützung. Wesentlich wichtiger sei aber die Kombination aus einem Fibonacci-Retracement (130,90 USD) und den Hochs bei rund 130 USD. Und dann seien da noch die horizontalen Rückzugslinien bei rund 105 USD zu nennen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)