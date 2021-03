Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech und Pfizer hätten mit Studien zu Wirkung und Sicherheit ihres Corona-Impfstoffs bei Kindern unter elf Jahren begonnen. Bisher sei der Covid-19-Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen zusammen mit dem US-Hersteller entwickelt habe, für Jugendliche ab 16 bedingt zugelassen. Nun seien Kinder zwischen elf Jahren und sechs Monaten in die Studien einbezogen worden, wie eine BioNTech-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur berichtet habe.Die ersten Probanden hätten am Donnerstag die ersten Dosen erhalten, hätten Pfizer und BioNTech am Freitag berichtet. Das sei Teil der fortgeführten Studien der Phasen 1, 2 und 3, mit denen Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs BNT162b2 überprüft würden. Einbezogen würden gesunde Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren.Wenn Sicherheit und Wirksamkeit bestätigt würden und die Behörden die Zulassung genehmigen würden, könne der Impfstoff für jüngere Kinder Anfang 2022 verfügbar sein.An Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren werde der Impfstoff als Teil der Phase 3 bereits getestet. 2.259 Kinder in dieser Altersgruppe würden den Angaben zufolge an diese Studie teilnehmen. Die Daten seien vielversprechend und sollten bald veröffentlicht werden."Der Aktionär" bleibt sowohl für BioNTech als auch für Moderna äußerst zuversichtlich - insbesondere was die langfristigen Perspektiven angeht. Aus bewertungstechnischer Sicht ist derzeit weiter BioNTech vorzuziehen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 26.03.2021)Mit Material von dpaAFX