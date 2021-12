Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Omikron-Variante bleibe das beherrschende Thema. Die EU habe sich deswegen für die ersten drei Monate 2022 zusätzliche 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer gesichert.Der Impfstoff von BioNTech sei der mit Abstand wichtigste bei den Impfkampagnen der EU und insbesondere Deutschland. Hierzulande wurden in der Kalenderwoche 49 mehr als 109 Millionen Dosen des Vakzins von BioNTech/Pfizer ausgeliefert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das US-BioTech-Unternehmen Moderna habe mit knapp 20 Millionen Dosen die zweitmeisten zur Verfügung gestellt.Derzeit sei der Impfstoff von BioNTech in Deutschland ab fünf Jahren zugelassen. Derzeit würden aber bereits weitere Studien für jüngere Kinder laufen. BioNTech und Pfizer möchten die laufenden klinischen Studien zum Corona-Impfstoff für kleinere Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren um eine dritte Dosis ausweiten. Es werde nun eine dritte Impfstoffdosis mituntersucht, die frühestens zwei Monate nach der zweiten verabreicht werde, hätten die Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Damit dürften sich die bislang noch für dieses oder Anfang nächstes Jahr erwarteten Ergebnisse verzögern, die Unternehmen würden nun von der "ersten Jahreshälfte 2022" ausgehen.Sicherheitsbedenken seien keine festgestellt worden, habe es geheißen. An der Studie nähmen den Unternehmen zufolge rund 4.500 Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren aus mehreren Ländern teil.Die Aktie von BioNTech trete derzeit auf der Stelle. Angesichts der geplanten Booster-Kampagnen - ab Ende des ersten Quartals wohl mit einem neuen Omikron-Impfstoff - seien die Aussichten für das Papier aber weiterhin stark.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 20.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)