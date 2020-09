Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

56,49 EUR +3,46% (14.09.2020, 11:07)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

65,13 USD +6,42% (11.09.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer hätten am Wochenende mitgeteilt, die Phase-2/3-Studie mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 auf rund 44.000 Probanden auszuweiten. Das entsprechende Protokoll sei bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht worden. Zu Wochenbeginn könne die BioNTech-Aktie davon profitieren.Das ursprüngliche Ziel, 30.000 Teilnehmer in die Studie einzuschließen, solle bereits diese Woche erreicht werden. Die vorgeschlagene Erweiterung würde es den Unternehmen ermöglichen, die Vielfalt der Studienpopulation weiter zu erhöhen und Jugendliche im Alter von 16 Jahren sowie Menschen mit chronischer, stabiler HIV-, Hepatitis-C- oder Hepatitis-B-Infektion einzubeziehen und zusätzliche Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zu erheben, heiße es von Unternehmensseite.BioNTech bleibe auf Kurs, einen potenziellen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Die Ausweitung der Studie sei ganz klar positiv zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: