78,64EUR -1,44% (21.10.2020, 15:29)



94,35 USD +0,46% (20.10.2020, 22:00)



ISIN: US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein Corona-Impfstoff, der möglicherweise schon bald in der EU verfügbar sein könnte, stamme aus dem Hause BioNTech. In Rekordzeit habe die Mainzer Biotech-Schmiede einen Impfstoff entwickelt. Dieser befinde sich mittlerweile in der dritten und damit letzten Phase der klinischen Entwicklung.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam habe bestätigt, dass der Wirkstoff in dem sogenannten Rolling-Review-Verfahren geprüft werde. Die Entscheidung der EMA, das Verfahren zu beginnen, basiere nach Angaben der Behörde auf den ermutigenden vorläufigen Daten der präklinischen sowie frühen klinischen Studien bei Erwachsenen. Wie die EMA weiter erklärt habe, werde das Rolling-Review-Verfahren so lange fortgesetzt, bis ausreichend Grundlagen vorhanden seien, um einen formellen Zulassungsantrag zu unterstützen."Der Aktionär" habe die BioNTech-Aktie im Oktober vergangenen Jahres bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich das Papier vervielfacht. Gelinge aber die Zulassung des Corona-Impfstoffs wie geplant, dürfte die BioNTech-Aktie weiter deutlich zulegen. Das Papier bleibe allerdings ganz klar spekulativ. Anleger sollten den Stoppkurs zur Absicherung auf 55 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link