Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

204,90 EUR -0,15% (04.01.2022, 09:36)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

231,85 USD -10,07% (03.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Papiere von BioNTech und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) hätten am Montag kräftige Rücksetzer hinnehmen müssen. BioNTech sei am Ende mit einem Minus von gut zehn Prozent auf 231,85 Dollar aus dem Handel gegangen, Moderna habe 7,5 Prozent auf 235,05 Dollar verloren.Dabei habe es für BioNTech eigentlich gute Nachrichten gegeben: Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe am Montag Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Die Behörde sei nach der Auswertung von Daten zu 6.300 Jugendlichen in Israel zu dem Ergebnis gekommen, dass der zusätzliche Schutz vor dem Virus, vor Krankenhausbehandlungen und vor Todesfällen die geringen Risiken deutlich überwiege. In den USA sei für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren nur der Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugelassen.Die Aktien der Impfstoffhersteller belaste jedoch, dass Omikron wohl deutlich weniger gefährlich sei als die vorherigen Varianten. Die dänische Chef-Epidemiologin Tyra Grove Krause beispielsweise halte sogar ein Ende der Corona-Pandemie im Februar für möglich. Im Gespräch mit dem dänischen Sender TV2 habe sie gesagt, dass eine neue Studie ergeben habe, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung durch Omikron nur halb so hoch wie bei der Delta-Variante sei.Die Einnahmen für das laufende Jahr seien bei BioNTech aber durch feste Abnahmeverträge aber bereits sicher. Dennoch gelte es für das Unternehmen jetzt, die Gewinne durch den Corona-Impfstoff für die weitere Pipeline zu nutzen. Und dies sei - insbesondere im Onkologie-Bereich - prall gefüllt. Könne BioNTech auch hier mit ähnlichen Erfolgen wie bei Corona glänzen, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. Ähnlich sehe es auch bei Moderna aus. Kurzfristig sind jedoch beide Aktien charttechnisch deutlich angeschlagen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link