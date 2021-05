Mit Material von dpa-AFX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe in den vergangenen Tagen eine heftige Korrektur erlebt. Von über 180 Euro sei es zeitweise bis in den Bereich von 120 Euro nach unten gegangen. Grund sei die Meldung gewesen, dass die US-Regierung zur weltweiten Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Aussetzung von Patenten unterstütze. Inzwischen gebe es deutlichen Widerstand. Zudem ließe sich ein solches Vorhaben auch nicht im Handumdrehen durchführen. Die Aktie von BioNTech könne sich dementsprechend von ihren jüngsten Korrekturtiefs lösen.Zudem habe es einige starke Nachrichten für BioNTech gegeben, die sich mittelfristig sehr positiv auf das Unternehmen auswirken könnten. Zum einen wollten Bund und Länder mögliche Corona-Impfungen für Kinder im Alter über 12 Jahren während der Sommerferien vorbereiten. Stand heute sei eine EU-Zulassung des bisher ab 16 Jahren freigegebenen BioNTech-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige im Juni wahrscheinlich, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit seinen Länder-Kollegen gesagt.Unter dieser Voraussetzung hätten die Länder jeweils für sich Konzepte erstellen wollen, wie bis Ende August allen 12- bis 18-Jährigen eine erste Impfung angeboten werden könne.Zudem solle es ab Ende des Jahres einen neuen Impfstoff von BioNTech geben. Dieser solle dann für Auffrischungen verwendet werden, die auch vor neuen gefährlichen Varianten des Corona-Virus schützen solle.DER AKTIONÄR bleibt langfristig ganz klar zuversichtlich für die Aktie von BioNTech. Auch über Corona hinaus könnte sich bei dem Unternehmen in Zukunft einiges tun, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 07.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und CureVac.