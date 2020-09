Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

57,50 EUR +0,30% (28.09.2020, 15:49)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,875 USD +0,28% (28.09.2020, 15:34)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Während Russland bereits einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt habe, müssten sich die westlichen Staaten weiterhin gedulden. Das zweite Mittel werde bald in Russland registriert, habe Wladimir Putin vor Kurzem in Moskau vor Vertretern des russischen Oberhauses erklärt. Berichten zufolge werde derzeit ein Impfstoff des staatlichen Vektor-Forschungszentrums für Virologie und Biotechnologie getestet. Demnach befinde sich der Stoff in der klinischen Phase und solle in den nächsten Wochen an Tausenden Freiwilligen angewendet werden.Eine Zulassung in den westlichen Staaten habe der russische Impfstoff bislang nicht erlangt. Hier befinde sich aber eine Vielzahl von Impfstoffen in der abschließenden Phase des regulären Zulassungsprozesses. Die Unternehmen, die einen solchen potenziellen Impfstoff in der Phase 3 der klinischen Entwicklung derzeit testen würden, seien BioNTech mit dem US-Partner Pfizer, AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson. Während bei Johnson & Johnson eine Einzeldosis reichen solle, seien bei den drei weiteren Hoffnungsträgern Zweifach-Impfungen vorgesehen.Die ersten Daten der westlichen Hoffnungsträger könnte möglicherweise BioNTech zusammen mit Pfizer liefern. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich. Allerdings sollten Investoren immer den spekulativen Charakter der BioNTech-Aktie im Hinterkopf behalten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link