Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,00 EUR -6,54% (28.10.2020, 20:59)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

77,63 USD -7,53% (28.10.2020, 20:43)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Weltweit würden Wissenschaftler sowie Pharma- und Biotechunternehmen daran arbeiten, rasch einen Corona-Impfstoff zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Was sonst viele Jahre dauere, solle jetzt binnen Monaten geschehen - "Lightspeed", also "Lichtgeschwindigkeit", nenne etwa das Mainzer Unternehmen BioNTech sein Impfstoffprojekt, das es zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer vorantreibe.Die Impfstoff-Entwicklung werde derzeit zu den aussichtsreichsten Projekten weltweit gezählt. Der Wirkstoff sei einer von momentan etwa einem Dutzend Kandidaten in der dritten und letzten Phase der klinischen Prüfung mit Zehntausenden Probanden.Das Bundesgesundheitsministerium bleibe derweil bei seiner Einschätzung, dass erste Corona-Impfungen voraussichtlich in den ersten Monaten des nächsten Jahres möglich würden. Man gehe weiterhin davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte, habe ein Sprecher des Ministeriums am vergangenen Freitag gesagt.Die Bild habe zuvor unter Berufung auf Teilnehmer einer Videoschaltkonferenz der Gesundheitsminister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang vergangener Woche berichtet, dass Impfungen schon früher möglich sein könnten. Spahn habe dort erklärt, die Firma BioNTech aus Mainz stehe dicht vor der Zulassung eines Impfstoffs. Auf Nachfragen, wann er mit ersten Impfungen rechne, habe Spahn gesagt, "Das könnte noch vor Ende des Jahres passieren."Positive News würden der Aktie von BioNTech deutlichen Auftrieb verleihen. Am heutigen Mittwoch leide das Papier allerdings im Zuge der Marktschwäche unter Gewinnmitnahmen. Noch nicht investierte risikobereite Anleger können das reduzierte Kursniveau zum Kauf der BioNTech-Aktie nutzen und damit auf einen Impfstofferfolg spekulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)Mit Material von dpa-AFX