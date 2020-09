Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

55,75 EUR -2,40% (23.09.2020, 16:16)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

64,87 USD -3,25% (23.09.2020, 16:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Rennen um einen Corona-Impfstoff gehe rasant weiter. Inzwischen hätten mehrere Hersteller die vor der Zulassung nötigen Massentests mit Zehntausenden Probanden gestartet. Darunter sei auch BioNTech. Das Mainzer Unternehmen hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss der Studien und eine Zulassung noch in diesem Jahr.Die meisten Hersteller würden davon ausgehen, dass für einen Schutz gegen das Coronavirus zweimal geimpft werden müsse. Bislang sei für keinen Impfstoff-Kandidaten nachgewiesen worden, dass er wirklich vor einer Corona-Infektion schütze. Die ersten Phase-3-Ergebnisse könnte nach aktuellen Stand BioNTech liefern. Die Resultate würden Ende Oktober, spätestens Anfang November erwartet."Der Aktionär" setze weiterhin sehr große Hoffnungen auf BioNTech und Moderna. Beide würden einen neuartigen Ansatz verfolgen. Gelinge hier der große Durchbruch, würde dies auch für das weitere Portfolio beider Unternehmen ein klares positives Signal bedeuten. "Der Aktionär" empfehle deswegen investiert zu bleiben. Allerdings seien beide Werte klar spekulativer einzuordnen als die großen Pharmakonzerne Johnson & Johnson und AstraZeneca, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link