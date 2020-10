Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



89,04 USD +1,24% (09.10.2020)



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Was für eine Woche für BioNTech. Der Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger habe letzten Dienstag verkündet, dass der Zulassungsprozess ihres Medikaments gestartet sei. Der Wert habe darauf in der letzten Handelswoche mit einem satten Plus von 17,6 Prozent geschlossen. So könnte es für das Papier jetzt weitergehen.Noch bevor der Start des Zulassungsverfahrens veröffentlicht worden sei, sei die BioNTech-Aktie Ende September aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen. Diese habe sich zwischen dem Juni-Tief bei 46,55 Dollar und dem Juli-Hoch bei 104,99 Dollar aufgespannt. Während des Anstiegs habe der Kurs zudem die 50-Tage-Linie bei 70,28 Dollar gekreuzt und damit ein weiteres Kaufsignal generiert.Aus charttechnischer Sich sei dank stark zunehmender Trendstärke (MACD- und ADX-Indikator) eine anhaltende Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Aktuell stehe der Kurs noch knapp unter der horizontalen Widerstandslinie vom März-Hoch bei 92 Dollar. Werde diese in den folgenden Tagen nachhaltig überwunden, sei mit einem starken Anstieg bis zum Allzeithoch bei 105 Dollar zu rechnen.Noch sei die Zulassung nicht in trockenen Tüchern, die Chancen stünden aber weiterhin sehr gut."Der Aktionär" bleibt deswegen äußerst zuversichtlich für die Aktie von BioNTech, so Timo Nützel. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link