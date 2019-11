Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Oktober habe die Mainzer BioNTech den erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq hingelegt. Am gestrigen Donnerstag habe das Unternehmen seinen Bericht für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Dieser sei an der Börse äußerst positiv aufgenommen worden. Die Aktie von BioNTech sei mit einem Plus von 2,4 Prozent aus dem Handel an der Nasdaq am Donnerstag gegangen.Das auf die Krebsforschung spezialisierte Biotechunternehmen habe seine liquide Mittel per Ende September 2019 auf 463,3 Millionen Euro steigern können. Ende Dezember 2018 seien es noch 411,5 Millionen Euro gewesen. Der Umsatz, der im Wesentlichen aus den Umsätzen der Kooperations-Vereinbarungen resultiere, habe 28,7 Millionen Euro betragen.Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres hätten die Einnahmen noch bei lediglich 20,4 Millionen Euro gelegen. Der Anstieg sei in erster Linie auf die Fortschritte in den Kooperationen mit Genentech und Eli Lilly zurückzuführen, so BioNTech in einer Mitteilung. Der Nettoverlust habe sich von 23,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 30,1 Millionen Euro erhöht, was in erster Linie auf gestiegene Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen sei.BioNTech habe eine Vielzahl hochinteressanter Projekte in der Pipeline. Insgesamt verfüge das Unternehmen über etablierte Kollaborationspartnerschaften mit sieben großen Pharmaunternehmen wie Eli Lilly, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und Pfizer. Im November 2019 habe BioNTech zudem einen Vertrag mit Regeneron zur Bereitstellung von Cemiplimab unterzeichnet. Dieses werde in Kombination mit BNT112 in einer ersten humanen Phase-1/2-Studie bei fortgeschrittenem Prostatakrebs evaluiert, BioNTech.Die Aktie von BioNTech sei kurz nach dem IPO etwas unter Druck gekommen. "Der Aktionär" habe diesen Rücksetzer zum Einstieg genutzt. Seitdem habe sich das Papier wieder ordentlich erholen können.Anleger sollten bei diesem hochinteressanten deutschen Biotech-Wert in jedem Fall weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" erwartet von BioNTech langfristig aber noch deutlich mehr, weswegen sich für Anleger mit Geduld auch ein Neueinstieg noch lohnen sollte. (Analyse vom 15.11.2019)