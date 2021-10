Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

241,30 EUR -0,66% (29.10.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

278,73 USD -1,85% (29.10.2021, 22:15)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zur Forcierung von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus dringe der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf ein Bund-Länder-Treffen. Für BioNTech/Pfizer und Moderna sei das eine positive Nachricht.Die Zahl der Geimpften steige nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung - die sogenannte Booster-Impfung - gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes würden viel weniger Menschen wahrnehmen als es könnten. Vor allem Risikogruppen werde die Auffrischung des Impfschutzes empfohlen. Die Politik sucht händeringend Konzepte, mehr Menschen dazu zu bewegen. Die Gesundheitsministerkonferenz tage ab kommenden Donnerstag in Lindau.Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe vor Kurzem grünes Licht für Auffrischungsimpfungen mit dem Präparat von BioNTech/Pfizer und dem des US-Pendant Moderna gegeben. Eine Beschleunigung der Booster-Impfungen in Deutschland würde zusätzliche Einnahmen für die Unternehmen bedeuten.Die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer würden ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Corona-Pandemie bleiben. Auch über Corona hinaus biete die mRNA-Technologie der Unternehmen erhebliches Potenzial. "Der Aktionär" bleibe für beide Impfstoff-Aktien langfristig positiv gestimmt, bevorzuge jedoch das Papier von BioNTech, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.