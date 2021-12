Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Holen Sie sich Ihren Booster - zögern Sie nicht!" BioNTech-Chef, Uğur Şahin, gebe die Marschrichtung für die kommenden Wochen vor: Millionen von Auffrischungsimpfungen sollten die heftige Coronawelle brechen. Niemand solle aber wegen Omikron die Nerven verlieren, so Şahin. Ein US-Experte pflichte ihm bei.Eric Topol, Gründer des Scripps Research Translational Institute, Mediziner und Bestsellerautor, halte es für wahrscheinlich, dass die vorhandenen Impfstoffe auch gegen Omikron gut schützen würden. "Die Impfstoffe sollten gegen schwere Krankheiten resistent sein, vor allem bei Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben", so Topol zu CNBC. "Ich denke nicht, dass wir uns in einer schrecklichen Situation befinden", so Topol. "Es gibt viele Gründe für Optimismus."Er und andere Experten seien sich sicher, dass man mit einer dritten Auffrischungsimpfung wirklich hohe Werte an neutralisierenden Antikörpern und eine breitere Abdeckung dieser Antikörper erhalte. "Und dann sind da noch unsere T-Zellen. Sie sind sehr unempfindlich und werden von Varianten nicht nennenswert beeinflusst."BioNTech-Chef Şahin habe die Menschen derweil aufgefordert, sich wegen Omikron nicht verrückt zu machen. "Omikron ist nicht die erste Corona-Variante, die aufgetaucht ist", so Şahin am Dienstag in Mainz. Pfizer auf den Markt gebrachte Impfstoff habe auch bei andere Varianten gut gegen schwere Erkrankungen geschützt. Es gehe jetzt darum, allen möglichst schnell Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, so Şahin.Würden sich die Anzeichen verdichten, dass die vorhandenen Impfstoffe gut gegen Omikron wirken würden, wäre dies ein Befreiungsschlag für die Börse. Dann könnten - auch wenn die FED das Tapering früher beginnt - schon bald die alten Hochs anvisiert werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.