Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene sammle mit einem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq Geld für weiteres Wachstum ein. Am heutigen Donnerstag würden vier Millionen Papiere zu jeweils 14 US-Dollar ausgegeben und der Börsenhandel aufgenommen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Insgesamt würde es das Unternehmen damit auf einen Börsenwert von rund 278 Millionen Dollar (250 Millionen Euro) bringen. Centogene werde unter dem Ticker-Symbol "CNTG" handelbar sein.Vor Gebühren würden Centogene zunächst 56 Millionen US-Dollar zufließen. Sollten die begleitenden Banken die Mehrzuteilungsoption ziehen und dadurch weitere bis zu 600.000 Papiere auf den Markt kommen, kämen nochmals brutto 8,4 Millionen Dollar hinzu.Insgesamt 40 Millionen Dollar aus der Ausgabe neuer Aktien wolle das Unternehmen früheren Angaben zufolge in die Forschung im Pharmageschäft sowie in den Ausbau von Datentechnik und künstlicher Intelligenz im Zusammenhang der Forschung stecken. Der Rest stehe für allgemeine Unternehmenszwecke des Spezialisten für die Frühdiagnose seltener angeborener Erkrankungen zur Verfügung.Centogene sei ein Gendiagnostik-Spezialist für seltene Erkrankungen. Auf das Know-how von Centogene würden auch einige bekannte Player aus der Biotech-Branche setzen: Evotec arbeite seit 2018 mit Centogene zusammen, Sarepta und Denali seien namhafte US-Partner.Bei der Aktie von BioNTech, die "Der Aktionär" insbesondere nach dem jüngsten Kursrücksetzer nach wie vor als hochinteressant einstuft, konnten Anleger nach dem Börsengang noch einmal günstig zugreifen, so Marion Schlegel. Auch die Story von Centogene sei hochinteressant. "Der Aktionär" werde den Börsengang und die weitere Entwicklung eng verfolgen. (Analyse vom 07.11.2019)Mit Material von dpa-AFX